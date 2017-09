Pour Castaner, Macron apparaît libéral à cause de Mélenchon

publié le 02/09/2017 à 20:24

Les réformes voulues par le gouvernement sur le travail ou la suppression de contrats aidés sont-elles trop libérales ? Ou bien est-ce la faute de la France insoumise, qui a un positionnement trop à gauche ? C'est en tout cas la deuxième explication que semble privilégier Christophe Castaner pour expliquer la chute dans les sondages d'Emmanuel Macron.



"On a, en effet, un problème de positionnement, qui fait que nous apparaissons comme des libéraux", analyse le porte-parole du gouvernement dans Le Parisien, le 1er septembre. Et d'ajouter même : "L'existence de la France insoumise nous fait apparaître plus à droite que nous le sommes !"

Pourtant, même au sein du gouvernement, les vieux clivages gauche-droite refont surface. Les noms de Jean-Yves Le Drian (Défense), Gérard Collomb (Intérieur) ou Stéphane Travert (Agriculture) circulent pour constituer un groupe informel et ainsi faire contrepoids au trio Bruno Le Maire (Economie), Gérald Darmanin (Comptes publics) et Sébastien Lecornu (secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique), rapporte le quotidien.