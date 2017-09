publié le 12/09/2017 à 08:55

Cette une journée particulièrement chargée pour le gouvernement. Emmanuel Macrons s'est envolé pour Saint-Martin afin de rencontrer la population sinistrée après le passage de l'ouragan Irma, les syndicats ont décidé de battre le pavé pour la première grande mobilisation de ce quinquennat alors que Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, joue les pompiers de service après la polémique déclenchée par le Président sur les "fainéants".



Vendredi 8 septembre, à Athènes, Emmanuel Macron avait en effet déclaré ne rien vouloir céder "ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes". Malgré des propos assumés et justifiés lundi 11 septembre, la polémique demeure. "Il est revenu sur le sujet en disant qu'il ne parlait pas des gens mais de la posture politique en France. Il parlait des politiques en responsabilité ces quinze ou trente dernières années. Nous ne sommes pas l'adversaire de Jacques Chirac ou de François Hollande mais on peut noter que sur un certain nombre de réformes, on a pris des demi-mesures", a détaillé Christophe Castaner sur RTL.

De plus, selon le porte-parole du gouvernement, certains Français regrettent une "sorte de fainéantise" et un "cynisme politique". "C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la France décroche et qu'on a besoin de réparer la France", conclut-il alors que la CGT a appelé à manifester contre la réforme du Code du travail ce mardi 12 septembre.