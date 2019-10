Christian Jacob reproche à Marion Maréchal son "rôle de commentateur"

et AFP

publié le 01/10/2019 à 16:10

Réponse virulente du député LR. "Quand on a envie de faire de la politique, on en fait, on n'a pas peur de l'élection", a lancé mardi 1er octobre Christian Jacob, un des candidats à la présidence des Républicains, à propos de Marion Maréchal.

Interrogé sur Europe 1 pour savoir quelle stratégie peuvent adopter Les Républicains face à l'ancienne députée d'extrême droite, officiellement retraitée de la politique mais qui ne manque jamais de la commenter, il a estimé que "pour cela il faut être candidat".

Mais la nièce de la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen "refuse l'obstacle", et préfère "le rôle de commentateur", a ajouté le chef de file des députés LR.

"Pourquoi n'a-t-elle pas été candidate aux législatives ? C'est quand même curieux; quand on est une personnalité politique on a envie de gérer, d'être candidat aux municipales, aux législatives, de faire. (...) En politique il y a une règle, ça s'appelle la démocratie; donc c'est bien de parler, à un moment il faut savoir être reconnu sur le terrain, être candidat à une élection et être élu", a-t-il insisté.

Marion Maréchal, qui a renoncé à l'exercice d'un mandat pour diriger une école de sciences politiques à Lyon depuis l'échec de sa tante à la présidentielle de 2017, considère que l'effondrement de LR aux élections européennes (8,5% des voix) est "une opportunité" pour "ancrer dans un avenir commun" droite et extrême droite.