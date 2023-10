Changement climatique : les politiques ne tapent pas juste, selon Jean-Marc Jancovici

Président du Shift Project et ingénieur énergie-climat, Jean-Marc Jancovici évoque un problème auquel beaucoup ne pensent pas instinctivement : les difficultés des politiques à taper au juste milieu. Généralement, les hommes et femmes politiques présentent des plans de transition dans lesquels ils passent du rien au tout.

Le nœud du problème est de vouloir faire dès demain très différemment de ce que l'on fait aujourd'hui : il y a souvent un moment lors duquel les politiques ne s'occupent pas assez de l'urgence climatique, ce qui incite les personnes engagées à dire qu'il faudrait s'en occuper davantage. Et lors du réveil des dirigeants, les plans présentés sont souvent précipités et ne tapent pas là où il faut, car les responsables politiques n'ont pas assez travaillé en amont.

Si certains politiciens ne visent pas juste à cause d'un manque d'ambition, d'autres, paradoxalement, pèchent par excès d'ambition. La barre est fixée trop haut par rapport à ce que la société peut faire. Or, les spécialistes du secteur savent que ce n'est pas un schéma plus sérieux que lorsque rien n'est fait. Il est très difficile pour le monde politique de prendre le recul nécessaire afin d'avoir une action juste du premier coup.



La problématique du sablier s'impose pourtant aux politiques

Si pour d'autres plans d'action, ce type d'erreurs n'est pas vraiment grave, puisque le tir pourra être rectifié la prochaine fois, c'est une autre paire de manches pour ce qui est du réchauffement climatique. En effet, le tic-tac de l'horloge résonne, et le temps restant est de plus en plus restreint. C'est une course-contre-la-montre, chaque année qui passe promet de nouvelles souffrances, plus accrues, dès aujourd'hui et surtout pour le futur.

Dans cette course, il y a intérêt à ne pas trop traîner. Dans le monde "tranquille" dont nous sortons, ce n'était pas dramatique de taper au hasard, mais malheureusement, dans un monde de plus en plus contraint, la sanction à le faire sera de plus en plus désagréable.