Climat : Jean-Marc Jancovici explique quelles seront les conséquences de la fonte des glaces sur notre planète

Les glaciers ont fondu autant en deux ans qu'entre 1960 et 1990. L'Antarctique enregistre son plus bas niveau de glace actuellement. C'est malheureusement normal puisque tout le monde sait que les glaçons n'aiment pas trop la chaleur. Avec le climat qui se réchauffe au niveau des montagnes mais aussi au niveau de l'Antarctique, la glace a soit plus de mal à se former, soit à rester en l'état. Ce qui se passe dans les Alpes était écrit. Ça fait longtemps que les modélisations qui sont faites par les scientifiques du climat, montrent qu'il ne restera quasiment plus rien des glaciers dans les Alpes en 2100.

Le Groenland a commencé à fondre et il y a un certain nombre de processus qui font que ça ne s'arrêtera plus. D'ici à quelques siècles, cela va représenter 3 à 6 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial. Il y a des parties de l'Antarctique qui sont des châteaux de cartes de glaciers arc-boutés les uns sur les autres. C'est quelque chose de très instable.

En ce qui concerne la fonte des calottes, cela fait monter le niveau de l'eau, cela va augmenter les submersions marines partout dans le monde et éventuellement finir par noyer des terres. Et en ce qui concerne la fonte des glaciers continentaux, les glaciers que nous avons dans les Alpes par exemple, ça va poser des problèmes aux écosystèmes locaux. Mais ça va également poser des problèmes à l'aval, le débit minimum des fleuves l'été va être d'abord plus important à cause de la fonte des glaces et ensuite plus faible, avec des risques de très fortes baisses de débit pendant l'été, avec donc moins d'irrigation pour l'agriculture.

