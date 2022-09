"Certains écologistes ont une jouissance à nous contrôler", fustige Laurent Alexandre

Alors que certains écologistes veulent faire arrêter l'utilisation de jets privés, Laurent Alexandre s'inquiète du "flicage qui est en cours", même si utiliser "les jets privés pour aller à Nantes, ce n'est pas bien".

Il poursuit son raisonnement : "Quand on a vu les écologistes dire que c'était très mal, à cause du CO2, qu'Emmanuel Macron fasse un quart de jet-ski à Brégançon (...) On pourchasse tout le monde sur son bilan CO2, sur sa vie, sa vie privée (...) Il y a un vrai problème de liberté".

Pour Laurent Alexandre, la course au bilan de CO2 de tout le monde, "c'est le début de la dictature verte". Et d'ajouter : "Il faut qu'on fasse attention à ne pas être fliqués, jour et nuit, sur nos téléphones, nos déplacements.

Il conclut en déclarant : "Quand je vois tout le train-train qu'on a fait sur les quinze malheureuses minutes de jet-ski du président de la République, je me dis oui il y a des Robespierre verts qui peuvent arriver, des ayatollahs verts. On voit qu'il y a des écologistes qui veulent tout contrôler car ils ont une jouissance à nous contrôler".

