INVITÉE RTL - Écologie : le gouvernement est "un peu dépassé", selon la maire écologiste de Strasbourg

"Sobriété énergétique", "rationnement"... Le gouvernement est-il à la hauteur de l'enjeu écologique ? Invitée de RTL ce jeudi 1er septembre, la maire écologiste de Strasbourg Jeanne Barseghian "trouve le gouvernement un peu dépassé".

"Il y a deux ans, on se faisait encore traiter d'amish en disant qu'on plaidait pour la lampe à huile. Ce n'est pas moi qui parle de sobriété énergétique mais le président de la République et le gouvernement", a-t-elle tenu à rappeler. Et d'ajouter : "Il y a eu une avancée dans la prise de conscience, mais je le sens un peu dépassé dans les mesures à mettre en œuvre (...) Nous devons économiser l'énergie et préparer l'avenir très rapidement pour adapter nos vies au réchauffement climatique".

Comme toutes les collectivités, Strasbourg doit faire face à la flambée des prix de l'énergie. "Cette crise énergétique a un impact très fort sur nos budgets. La première piste d'économies à faire se trouve dans les réductions de la consommation énergétique", explique Jeanne Barseghian.

La maire de la ville alsacienne "étudie toutes les pistes". Pas plus de 19 degrés dans les classes, horaires d'ouverture des piscines et des médiathèques revues... Elle envisage aussi de couper le chauffage au sein de l'Hôtel de ville. Le bâtiment qui sert pour les cérémonies est ainsi envisagé. "J'ai proposé que l'on puisse se concentrer sur les chauffages de la salle des mariages (...) Ce ne sera jamais notre décision que de faire travailler nos agents sans chauffage. Ça n'est pas notre décision", précise-t-elle.

