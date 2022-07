Vacances d’été : pourquoi certains maires font-ils la guerre aux jet-skis ?

Les jet-skis sont-ils les non grata de cet été 2022 ? De plus en plus de maires de communes prennent les devants pour combattre "ce fléau" qu'ils considèrent comme trop bruyant et trop polluant. Au Canet-en-Roussillon, seuls les clients des loueurs peuvent dorénavant en bénéficier, depuis un arrêté pris par son élu, Stéphane Loda.

Ce qui a poussé les élus à agir, ce sont surtout les incivilités de quelques-uns qui n'ont pas l'habitude de se servir de ces engins. Une interdiction qui fait grincer les dents des commerçants : "On est pour une réglementation mais ce n'est pas la solution de tout interdire (...) notre chiffre d'affaire n'a jamais été aussi bas", déplore-t-il. Depuis que l'interdiction a été mis en place, la vente de jet-skis a en effet baissé de 30% dans la commune, sans compter les particuliers qui les revendent.

"Les jet-skis étaient une nuisance importante de toutes sortes. Quand ils sont mis à l'eau, c'est par dizaine et cela fait beaucoup trop de bruits pour les touristes lorsqu'ils partent au large", déplore de son côté Antoine Parra, maire divers gauche d'Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, qui avait déjà interdit l'utilisation de ces engins il y a trois ans.

"J'espère que les consciences vont évoluer et que les gens vont comprendre que ce n'est pas possible de vivre avec ces nuisances. Il faut se rendre compte que nous sommes dans des pratiques de notre temps qui vont contre le sens de l'histoire, il y a d'autres moyens pour profiter de la crique et de la mer", estime-t-il enfin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info