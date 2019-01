publié le 09/01/2019 à 08:06

"Au départ, c’est une colère d’automobilistes et fiscale". Geoffroy Roux de Bézieux a tenu à rappeler qu'au commencement chez les "gilets jaunes", il y avait aussi des petits patrons."Ils sont aussi victimes de cette colère fiscale. Au début, avant que le mouvement dégénère, il y avait des petits patrons sur les ronds-points", indique-t-il.



Invité à l'antenne de RTL ce mercredi 9 janvier, le président du Medef assure : "On est prêt à participer à l’effort de guerre. On va essayer de verser cette fameuse prime exceptionnelle. En 2011, 10% des entreprises l'ont versée. J'espère que ce sera plus maintenant". Et d'ajouter : "Il n'y a pas de cagnotte cachée. Si les entreprises avaient de excédents de marge et de la trésorerie, elles l'auraient partagée".

Le président du Medef explique que c'est "la France qui répartie le mieux les richesses entre salaire, investissement et rémunération du capital. La vraie différence avec le reste, c'est le poids de l'État et des impôts. Celui qui a pris le plus de l'augmentation des marges des entreprises, ce n'est pas l'investissement, ce n'est pas les dividendes, ce ne sont pas les salaires nets, bruts et les impôts".