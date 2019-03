Castaner photographié en discothèque lors d'une soirée arrosée

publié le 15/03/2019 à 09:48

Il y a ceux qui perdent les pédales, le temps d'une soirée... Et se retrouvent sur des photos floues en Une de Voici, sous le titre "Un vrai tombeur". C'est ce qui arrive cette semaine à Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a été photographié samedi 9 mars lors d'une soirée dans un restaurant parisien, juste après l'acte 17 des "gilets jaunes". On le voit danser collé-serré avec une jeune femme blonde et l’embrasser.



Elle s'appelle "Clara" dans Voici, "Emma" dans Closer… Mais en tout cas, elle ne s’appelle pas Hélène. Elle, c’est sa femme, mère de ses deux enfants, celle qu'il a rencontrée au lycée et épousé il y a plus de 25 ans.

Depuis sa nomination Place Beauvau, le ministre vit à Paris alors qu'elle est restée à Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Voici ne se prive pas de rappeler le passé de noceur de Christophe Castaner. Avant Hélène, c'était un oiseau de nuit, un joueur de poker, limite "bad boy" affirme le journal.



Shots de vodka et dancefloor

Ce samedi 9 mars, il a débuté sa soirée par quelques shots de vodka et quand les convives ont poussé les tables pour danser, il a déboulé sur le dance-floor... Très vite rejoint par la fameuse Clara ou Emma. L'affaire s'est conclue sur la musique de Dirty Dancing, on ne pouvait pas l'inventer. Et d'après Voici, les agents de sécurité avaient été laissés à la porte.



Dans le Parisien, le ministre répond : "Il s'agit de ma vie privée et de ma famille, qui peut être respectée. J'ai rejoint une soirée dans un cadre totalement privé, entre 23h30 et 2h du matin"... Aucun commentaire à Matignon, si ce n'est une totale confiance dans le ministre de l'Intérieur... Mais en coulisses, un conseiller de l'exécutif ronchonne: "On a changé de monde, il y a des appareils photo partout, les réseaux sociaux, on ne peut plus faire ce genre de choses."