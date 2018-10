publié le 28/10/2018 à 08:06

"Je suis bien sûr sensible à la problématique du pouvoir d'achat. Mais moi, je ne me suis pas engagé là-dessus". Emmanuel Macron l'avait confirmé dans un entretien accordé au Journal du dimanche le 30 septembre dernier, le pouvoir d'achat était loin d'être sa priorité. Et les Français l'ont bien ressenti.



Le JDD de ce dimanche 28 octobre publie un sondage Ifop sur la question. Et les résultats sont sans appel : 72% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a diminué depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Pour 22% des personnes interrogées, il n'a pas bougé. Seules 6% d'entre elles considèrent qu'il a augmenté.

Cette enquête, menée auprès d'un échantillon de 1.024 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, témoigne également du manque de confiance des Français vis-à-vis du gouvernement sur cette question. Ils sont en effet 84% à penser que la politique menée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne leur permettra pas d'améliorer leur pouvoir d'achat d'ici la fin du mandat de l'actuel président de la République.

Pourtant, toujours dans les colonnes du JDD, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a tenu à rassurer. Il affirme que les Français verront ce mois-ci les résultats des mesures prises en faveur de leur pouvoir d'achat, à savoir notamment la baisse de la taxe d'habitation pour 17 millions de contribuables et la disparition des cotisations chômage et maladie pour les salariés.