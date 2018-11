publié le 14/11/2018 à 19:23

On le surnomme "le Vert qui murmure à l'oreille du président de la République". Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen n'a pas manqué de soutenir le gouvernement concernant la hausse des carburants. "Ces annonces sont justes, la convergence diesel-essence est juste. Si nous voulons répondre à la dégradation climatique, il faut absolument trouver une autre mobilité et cela passe par l'augmentation de l'énergie", a-t-il assuré ce mercredi 14 novembre sur RTL.



Il estime cependant que le gouvernement "a fait des erreurs en ne proposant pas une mesure économique et en même temps des mesures d'accompagnements. Elles viennent trop tard et le climat politique s'est détérioré", regrette l'ancien élu.

Daniel Cohn-Bendit souhaiterait lui aller encore plus loin, en taxant le kérosène. "Le kérosène sans taxe, c'est un scandale écologique !", affirme-t-il, tout en étant conscient que cela "créerait d'autres problèmes".