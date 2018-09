Daniel Cohn-Bendit ne remplacera pas Nicolas Hulot au gouvernement

et AFP

publié le 02/09/2018 à 19:23

Daniel Cohn-Bendit n'entrera pas au gouvernement. L'ex-député européen a affirmé qu'il ne remplacerait pas Nicolas Hulot à la tête du ministère de la Transition écologique. Après réflexion, le cofondateur d'Europe Écologie-Les Verts a estimé que c'était "une fausse bonne idée".



L'ancienne figure de mai 68 s'est entretenue pendant plus d'une heure avec Emmanuel Macron. "On a pris la décision ensemble. On a décidé d'un commun accord que je ne serai pas ministre", a-t-il expliqué au micro de LCI ce dimanche 2 septembre. "Tous les ministres de l'Écologie sont des ministres malheureux, dans tous les pays, parce que l'écologie est minoritaire", a-t-il détaillé.

Malgré tout, Daniel Cohn-Bendit a une idée précise du successeur à Nicolas Hulot. Il évoque dès lors deux noms : Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne du climat et de Pascal Canfin, président du WWF France.

Une candidature aux européennes ?

Les Français seront rapidement fixés sur le nom du prochain ministre de la Transition écologique. À l'issue du Conseil des ministres vendredi 31 août, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a ainsi annoncé que le gouvernement sera "au complet" dès mardi 4 septembre alors qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe mènent des consultations.



Cependant, malgré son refus d'entrer au gouvernement, Daniel Cohn-Bendit ne tourne pas le dos à la politique. Selon ses dires, le président de la République lui aurait d'ailleurs lancé une perche pour les futures élections européennes de 2019 assurant qu'il avait "besoin de lui". "Je n'exclus rien, cela serait complètement idiot", a-t-il répondu.