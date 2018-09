Macron doit "transformer le départ de Hulot en sursaut", estime Daniel Cohn-Bendit

publié le 02/09/2018 à 04:42

"Hulot s'est brisé sur l'iceberg du conservatisme et du court-termisme". Dans une tribune publiée ce dimanche 2 septembre dans le JDD, Daniel Cohn-Bendit, dont le nom revient régulièrement pour prendre la succession de Nicolas Hulot, souhaite que la démission du ministre de la Transition écologique provoque un regain pour l'écologie au gouvernement.



Le président Emmanuel Macron doit se servir du départ de Nicolas Hulot pour surmonter "l'iceberg des conservatismes" et impulser un "sursaut" collectif en faveur de l'environnement, affirme l'ancien eurodéputé dans la tribune qu'il co-signe avec Jean-Paul Besset, l'eurodéputé Pascal Durand et le député LREM proche de Nicolas Hulot Matthieu Orphelin.



"Il appartient à Emmanuel Macron, à son gouvernement, à sa majorité, si les mots et les engagements souscrits ont un sens, de comprendre le message qui leur est adressé par ce départ, de transformer celui-ci en sursaut, de s'en servir comme d'un tremplin pour porter la transformation résolue et bienveillante que le ministre de l'Écologie incarnait", ajoutent-ils.

"Hulot voulait inscrire des trajectoires irréversibles vers un nouveau monde"

Selon eux, "Hulot voulait inscrire des trajectoires irréversibles vers un nouveau monde. À l'expérience, il a estimé ne pas pouvoir y parvenir tant le défi global est colossal, les ambiguïtés gouvernementales sont persistantes, les résistances corporatistes enkystées et les hostilités coalisées".



Le gouvernement doit annoncer un remaniement d'ici mardi après le départ fracassant de Nicolas Hulot qui a exprimé sa frustration notamment face aux lobbies. Avec Daniel Cohn-Bendit, la députée de la majorité Barbara Pompili, le secrétaire d'État à la Transition écologique Sébastien Lecornu ou encore le président de l'Assemblée nationale François de Rugy font aussi parti des potentiels candidats à la succession de Nicolas Hulot.