et Marie-Pierre Haddad

publié le 02/12/2018 à 15:24

Vers la mise en place d'un référendum sur la hausse du prix des carburants ? C'est la demande de Laurent Wauquiez faite à Emmanuel Macron. Le président des Républicains souhaite que le chef de l'État soumette sa politique écologique fiscale à un référendum, pour "rendre la parole aux Français" et "sortir de cette impasse" avec les "gilets jaunes".



Président du Sénat, Gérard Larcher a expliqué : "C'est une des manières avec lesquelles on peut sortir de la difficulté, mais avec un long délai. Je suis pour une réponse rapide. Le gouvernement a les moyens de cette réponse. ce n'est pas la plus immédiate, je ne ferme pas la porte au processus référendaire".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, il ajoute : "La première des décisions à prendre, elle est simple, elle a été votée au Sénat, c'est le moratoire sur la fiscalité de l'énergie. Le second sujet, c'est d'engager un débat sur le pouvoir d'achat qui, depuis onze ans, n'a pas progressé".

De son côté, Laurent Wauquiez estime que l'"on est dans une situation de blocage lourde. Pour sortir de ce blocage, il faut rendre la parole aux Français", a estimé sur Cnews le chef des Républicains qui détiennent la majorité au Sénat et forment le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale.