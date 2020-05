"Capital" : Bruno Le Maire explique combien coûte la crise du Covid-19 à la France

publié le 02/05/2020 à 12:51

La France est quasiment à l’arrêt depuis deux mois. Il faut pourtant continuer de fabriquer des denrées alimentaires, les transporter, les vendre dans les supermarchés. Il faut aussi progressivement relancer l’activité économique pour éviter "l’écroulement" du pays, comme le disait Édouard Philippe lors de la présentation de son plan de déconfinement.

Dimanche 3 mai, dès 21h05, M6 propose un numéro inédit du magazine Capital consacré aux "héros ordinaires" qui "font tourner la France". Julien Courbet et ses équipes y montrent le quotidien des travailleurs de l'ombre qui permettent aux Français de continuer à vivre pendant le confinement : producteurs et agriculteurs, transporteurs, entrepreneurs...

Bruno Le Maire intervient dans cette émission, dont RTL.fr vous dévoile un extrait exclusif. Le ministre de l’Économie rappelle quelles aides ont été débloquées par l'État pour soutenir les entreprises, et quelles initiatives sont à l’étude. On le voit également dans son bureau "sortir une nouvelle fois le carnet de chèque de la République" pour sauver deux poids lourds de l’industrie : Air France et Renault.

1,5 milliard à 2 milliards d'euros d'aides par jour

Le locataire de Bercy explique combien l'État a dépensé en aides pour sauver l'économie face à la crise du Covid-19 : "On a provisionné 110 milliards d’euros. On a dépensé à peu près une cinquantaine de milliards. On dépense environ 1,5 milliard, 2 milliards par jour".

Une fois la crise passée, qui paiera la facture ? Le ministre ne partage par l’idée de mettre en place "une dette perpétuelle qu’on ne remboursera jamais" : "Il faudra de toute façon, à un moment ou un autre, rembourser cette dette. Par le retour à une croissance plus forte qu’auparavant. Peut-être par de la réduction de la dépense publique, mais plus tard".

