publié le 28/09/2016 à 20:36

Michel Sapin le dit et le répète : le budget de 2017 sera un budget sérieux. Pourtant, il est la cible de toutes les critiques ces derniers jours. L'objectif de ramener le déficit à 2,7% du PIB apparaît intenable pour beaucoup. La droite dénonce notamment les cadeaux électoraux, à l'image de la baisse d'impôt à hauteur d'un milliard d'euros à destination des classes moyennes. Ce budget met également en place le prélèvement de l'impôt à la source. Une réforme historique, selon le ministre des Finances.



Et puis comme toujours, c'est un budget qui traduit les priorités du gouvernement. Certains ministères apparaissent comme les "chouchous" alors que d'autres sont "punis". L'Éducation, l'Intérieur, la Défense, la Justice... Voilà les privilégiés de ce budget 2017, un peu comme les années précédentes.

L'Éducation, le budget numéro 1

L'Éducation se targue d'être le budget numéro un de l'État avec 3 milliards d'euros supplémentaires dans le but de créer 11.700 postes pour les écoles, les collèges et les lycées et un millier d'autres pour les facs. En tout, c'est donc fait, il y a bien sur l'ensemble du quinquennat Hollande 60.000 emplois supplémentaires créés dans ce secteur. Mais le gouvernement prévoir également de l'argent aussi pour revaloriser la prime des instituteurs, pour titulariser certains auxiliaires de vie scolaire , développer les bourses ou encore acheter des ordinateurs et des tablettes.

Autre budget important, celui de la sécurité. Deux milliards de plus ont été alloués à ce poste ce qui traduit la suite logique des attentats. Au total, pas moins de 5.000 postes créés dans la police, la gendarmerie, la justice, la douane, un peu plus de militaires aussi à La Défense alors que les indemnités de ces militaires participant aux opérations Sentinelle ont été revalorisées. Enfin 2 milliards de plus pour le plan d'urgence pour l'emploi.



Un budget vraiment réalisable ?

Le quotidien Le Monde parle ce soir d'un budget Canada Dry , il a toutes les apparences du sérieux mais il contient pas mal d'adjuvants. La France devra notamment tenir ces objectifs de croissance : 1, 5% de croissance , c'est possible, mais ce sera très difficile alors que le pays sort d'un deuxième trimestre à zéro croissance. Pour tenir l'objectif gouvernemental, il faudrait ainsi 0,4, voire 0,5 point de croissance gagnés pour les deux derniers trimestres de l'année. Michel Sapin le reconnaît, c'est une hypothèse optimiste.