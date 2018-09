Torture en Algérie : "Un acte politique fort et difficile", selon Alain Duhamel

publié le 13/09/2018 à 19:22

En reconnaissant la responsabilité de l’État dans la mort de Maurice Audin, Emmanuel Macron fait un geste symbolique qui remodèle la mémoire de la guerre d’Algérie. Et c’est un geste symbolique qui est aussi un acte politique fort et difficile.



À partir du moment où il admet que c’est l’État qui est responsable de l’arrestation, de la torture et de la disparition de Maurice Audin, il admet qu’il y a eu des tortionnaires dans l’armée française et que cette dernière a commis à cette époque, des crimes d’État.

Pour la veuve de Maurice Audin et pour ses enfants, c’est une reconnaissance attendue depuis des décennies, et pour laquelle ils se sont battus. Aujourd’hui Emmanuel Macron présente ses excuses à la veuve de Maurice Audin et lui demande pardon.

Mais il a raison de préciser que dans cette affaire, s’il y a des tortionnaires chez les soldats français, les véritables responsables sont les politiques, qui en votant les pouvoirs spéciaux, ont dévolu à l’armée les pouvoirs de police, alors que l’armée et les soldats ne sont pas faits pour exercer des pouvoirs de police.