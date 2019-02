publié le 19/02/2019 à 08:46

Invité de RTL, mardi 19 février, Bruno Le Maire a indiqué que sa ligne rouge dans toutes les propositions formulées lors du grand débat était "l'augmentation des impôts ou la création de nouvelles taxes". Une position du ministre éloignée de celle de certains membres du gouvernement, à l'image de Gérald Darmanin.



"On ne peut pas avoir de mouvement (celui des "gilets jaunes", ndlr), qui est né on le sait tous de la hausse des impôts et des taxes, et qui se solde par une augmentation d'impôts ou par la création de nouvelles taxes", a expliqué le ministre de l'Économie et des Finances.

Bruno Le Maire a également été interrogé sur la suppression des niches fiscales, qui automatiquement ferait augmenter les impôts de certains contribuables. "J'y suis totalement opposé", a-t-il assuré. Une idée pourtant évoquée par son collègue Gérald Darmanin, qui souhaiterait plafonner leurs montants.

Prenant l'exemple de l'emploi à domicile, Bruno Le Maire a estimé que c'est "ce qui permet à toutes les personnes qui travaillent, notamment les femmes seules, de travailler dans des conditions acceptables (...) J'y suis opposé comme je suis opposé à toute augmentation d'impôts".