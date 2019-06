et AFP

Brigitte Macron a pris la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, comme RTL l'avait révélé. Elle succède à ce poste à une autre Première dame, Bernadette Chirac. L'épouse du cinquième président de la Vème République occupait ce poste depuis 25 ans. C'est elle qui a proposé le nom de Brigitte Macron.

La Fondation est notamment connue pour l'organisation des "Pièces jaunes", une collecte de fonds qui rapporte chaque année quelque 2 millions d'euros. L'opération fête ces 30 ans cette année, et est parrainée par le sélectionneur de l'équipe de France masculine de football, Didier Deschamps.

Plus largement, au sein du Bureau de la Fondation, Brigitte Macron devra contribuer à mettre en œuvre les décisions du Conseil d'administration. La Fondation cherche à améliorer le quotidien des enfants, adolescents et seniors hospitalisés. Elle le fait via le rapprochement des familles par des chambres mères-enfants, l'aide aux maisons de parents ou encore la distribution de pompes antidouleurs.



Un engagement de plus pour Brigitte Macron

Brigitte Macron reste impliquée dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle l'avait fait notamment au côté du chanteur Mika sur RTL. Brigitte Macron s’était aussi déplacée dans un collège de Clamart (Hauts-de-Seine), pour faire de la prévention avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Ce n'est pas tout. L'épouse du président de la République est engagée dans la lutte pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, la scolarisation des enfants malades ou encore dans le soutien à la recherche sur les maladies du cerveau et le cancer pédiatrique.

