publié le 15/11/2018 à 13:22

Le harcèlement scolaire est un thème cher à Brigitte Macron. Au matin de ce jeudi 15 novembre, elle s'est rendue dans le collège des Petits Ponts à Clamart dans les Hauts-de-Seine pour faire de la prévention. À ses côtés, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et la secrétaire d’État pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.



La Première dame a joué à un jeu de l’oie, conçu par des élèves d’un lycée professionnel, pour prévenir le harcèlement sexuel sexiste et homophobe. Les questions ont fusé, notamment sur le risque de poster des photos sur Internet. C’est d’ailleurs le thème de la campagne 2018 : "Une photo, c’est perso, la partager, c’est harceler."

Brigitte Macron a aussi rencontré des lycéens, anciens harcelés, venus sensibiliser des élèves de 6e. Ils ont partagé leur expérience douloureuse, pour qu’il n’y ait plus de victime. La Première dame les a ensuite remerciés pour leur courage.

À écouter également dans ce journal

- Le nombre de morts sur les routes a fortement baissé en octobre : - 13,8% par rapport au même mois de l'an dernier. Cela représente 44 vies épargnées. On est désormais sur une tendance clairement à la baisse depuis un an. Une ombre au tableau néanmoins, la mortalité des piétons est la plus élevée pour un mois d'octobre depuis 10 ans : 60 personnes ont trouvé la mort.



- Accompagner les Français dans la transition écologique est la philosophie des compensations annoncées mercredi 14 novembre par Édouard Philippe sur RTL. Mais au même moment, le gouvernement supprime le crédit d'impôt sur le remplacement des fenêtres.



- Le Brexit tourne au séisme politique en Grande-Bretagne. Theresa May a réussi mercredi à faire accepter l'accord de sortie de l'Union par son gouvernement. Mais ce matin, les démissions s'enchaînent : deux ministres et trois secrétaires d'État claquent la porte du gouvernement.