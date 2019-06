Brigitte Macron à Marseille : une "réunion d'amis" aux airs de campagne

publié le 14/06/2019 à 19:32

La visite de Brigitte Macron dans la cité phocéenne jeudi 13 et vendredi 14 juin n'est pas passée inaperçue. L'épouse du président de la République a rencontré plusieurs candidats Les Républicains pressentis ou déclarés à la mairie marseillaise. Officiellement, la première dame n'est pas en campagne, mais pour certains, ce séjour n'a rien d'anodin.



Ce vendredi, Brigitte Macron a déjeuné dans les quartiers chics avec Jean-Claude Gaudin, qui après quatre mandats ne se représentera pas à la mairie, et Martine Vassal, présidente LR de la métropole et du département. "C'était une réunion d'amis", a déclaré la résidente de l'Élysée à la sortie, "Je n'envoie pas de signe politique", a-t-elle assuré sans commenter le jeu politique.



Plus tôt ce 14 juin, Brigitte Macron s'était également affichée lors d'une visite de l'École de la 2e chance, un dispositif de réinsertion, avec, parmi d'autres élus, le député La République en Marche de la circonscription Saïd Ahamada. "La première dame n'a pas de rôle politique, il ne faut pas y voir un message politique", a affirmé ce dernier, pour l'instant seul candidat officiel à la candidature LaREM, assurant n'avoir "pas parlé" municipales avec elle.

Proche d'un candidat LaREM pressenti

Pourtant, jeudi 13 juin, Brigitte Macron avait débuté sa visite marseillaise en se rendant dans un cité des quartiers populaires accompagnée de Jean-Philippe Agresti, doyen de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence et l'une des personnalités évoquées pour mener la campagne municipale de l'année prochaine au nom de LaREM.

"C'est une ville qui est très chère au Président", a souligné Brigitte Macron en conclusion à son hommage à Marseille qui avait tout d'un slogan électoral.

Un sac poubelle lancé du 3ème étage d'un immeuble

Alors qu'elle se prêtait au "jeu des selfies" avec des habitants au pied d'un immeuble, un sac-poubelle a été lancé depuis la fenêtre du troisième étage d'un immeuble, rapporte La Provence. Un projectile qui n'a pas atteint Brigitte Macron, précise son entourage.



Le quotidien rappelle que la première dame s'était déjà rendue dans les quartiers nord, en avril 2017, avant un meeting de campagne marseillais de son époux. "Elle avait passé un moment intense et avait promis de revenir (...) Elle tient sa promesse", confie le doyen de la faculté de Droit d’Aix.