L'interminable leçon du Brexit est en fait une leçon politique pour tous les européens. Le Brexit est l'exemple parfait de l'escroquerie intellectuelle des champions du "yakafokon", de ces politiques qui passent leur temps à caresser l'opinion dans le sens du poil en certifiant que rien n'est plus facile que de leur donner raison.



Tout un peuple est pris en otage par des parlementaires enfermés dans des postures politiciennes qui empêchent de prendre une décision claire.

Si le Brexit n'est pas encore entré en vigueur, la réalité a dépassé la fiction : 275 banques ont quitté la City en embarquant avec eux 5 millions d'avoirs. La peur de l'avenir conduit les Britanniques à stocker en masse du papier toilette aux produits alimentaires en passant par les médicaments. Un récent sondage montre que 90 % des Britanniques se sentent humiliés par le déroulement des négociations.

Dans un monde logique, les leçons du Brexit devraient servir la cause d'Emmanuel Macron pour les élections européennes mais sur la planète rien n'est logique actuellement.

Emmanuel Macron est fragilisé. Le Sénat lui a déclaré une guerre institutionnelle qu'il met en cause dans l'exercice de sa fonction. "L'acte 19" des "gilets jaunes" samedi 23 mars annonce une journée périlleuse. Le gouvernement doit faire la preuve de sa capacité à faire respecter l'ordre.



On constate un retour à la baisse d'Emmanuel Macron dans les sondages de popularité et finalement une large majorité des Français lui reprochent d'avoir été lui aussi un

un fabricant d'illusion.



Emmanuel Macron est englobé à son tour dans le discrédit qui frappe les politiques. La désillusion britannique pourrait servir un président populaire et approuvé, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron.