publié le 21/03/2019 à 15:26

Le Conseil européen, réuni ce jeudi 21 mars à Bruxelles, poursuit les négociations et doit décider s'il veut éviter une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne, à huit jours de la date fatidique fixée pour le Brexit, le vendredi 29 mars.



Le président français Emmanuel Macron a averti jeudi 21 mars qu'en cas de nouveau rejet de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques "nous irions vers un no deal", en arrivant au sommet de Bruxelles. "Je suis évidemment tout à fait ouvert à une prolongation technique qui doit être la plus courte possible en cas de vote positif", a dit le chef de l'État français.

La première ministre britannique Theresa May a indiqué quant à elle qu'elle souhaitait "aussi vite que possible" soumettre à nouveau aux députés le traité de retrait, déjà rejeté par deux fois. Elle a demandé un report jusqu'au 30 juin de la date du divorce, normalement prévu le 29 mars, afin d'avoir le temps de faire accepter puis ratifier l'accord de Brexit par les députés britanniques.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel s'est montré sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. "On aimerait bien savoir ce qu'ils veulent, pour l'instant on sait tout ce qu'ils ne veulent pas", a dit M. Bettel, insistant sur le fait qu'il n'accepterait pas un report du Brexit "après

les élections européennes", prévues du 23 au 26 mai. "On ne cherche plus une porte de sortie, on cherche une issue de secours", a-t-il précisé.