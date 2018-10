et Eléanor Douet

29/10/2018

Le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro a donc été élu président du Brésil, avec 55% des voix. "C'est la victoire du populisme, une nouvelle victoire du populisme réactionnaire sur l'échiquier politique mondial", réagit l'ancien député socialiste Eduardo Rihan Cypel, né au Brésil.



Pour lui, ce résultat est "une insurrection électorale, un vote de colère, de désespérance d'un peuple qui ne trouve plus d'issue politique face à la corruption, à la violence et à la crise économique", "trois ingrédients explosifs" qui déstabilisent le pays. Et de rappeler que depuis 20 ans, 50.000 homicides sont perpétrés chaque année au Brésil, 64.000 pour la seule année 2017.

Eduardo Rihan Cypel estime que la destitution de Dilma Rousseff en août 2016 a plongé le pays dans une "situation de chaos politique et social".

Face à cette situation, la population se tourne vers "la figure autoritaire, réactionnaire, populiste, qui est un problème supplémentaire pour le Brésil et non une solution", juge Eduardo Rihan Cypel