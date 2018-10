publié le 29/10/2018 à 14:05

Le Brésil saute dans l'inconnu après avoir élu à plus de 55% le candidat de l'extrême droite : Jair Bolsorano. Pourtant, l'ancien militaire au discours musclé était il y a peu encore un personnage insignifiant sur les bancs du Parlement. Il a toutefois réussi à s'imposer de manière spectaculaire. L'homme est ouvertement raciste, homophobe et sexiste et le programme qu'il a défendu tout au long de sa campagne annonce un tournant sécuritaire pour le pays.



En matière de sécurité, Jair Bolsorano devrait adopter une ligne dure. Il veut investir massivement dans les effectifs de la police, a promis de réduire la majorité pénale à 17 ans et de donner carte blanche aux policiers face aux délinquants.

Il souhaite également assouplir la législation sur le port d'arme. Selon lui, "les armes sont des instruments qui peuvent être utilisés pour tuer ou pour sauver des vies. Ça dépend de qui s'en sert". De plus, il veut assurer la "protection juridique" de policiers s'ils font usage de leur arme en service.

Défenseur des valeurs chrétiennes et de la famille, il devrait également prendre un tournant conservateur en matière de mœurs et d'éducation.

L'Amazonie n'est qu'une ressource pour lui

Économiquement, Jair Bolsorano se présente comme un ultra-libéral. Il a d'ailleurs promis une salve de privatisations et souhaite débureaucratiser l'administration. Le nouveau chef de l'État est soutenu par les lobbies de l'agrobusiness. Pour lui, l'Amazonie n'est d'ailleurs pas une forêt à protéger, mais seulement une ressource à exploiter, ce qui préoccupe les défenseurs de l'environnement.



Enfin, sa proximité avec l'armée inquiète ses opposants. Ancien capitaine, il a promis l'arrivée de plusieurs anciens généraux dans son gouvernement.