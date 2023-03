Bras d'honneur de Dupond-Moretti : "On est tous humains", déclare sur RTL Isabelle Boulay, compagne du ministre

Comme nous le révélions ce jeudi 9 mars après-midi, les bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti continuent de faire réagir. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a demandé à ce que les ministres soient exemplaires. Pour la première fois dans cette affaire, la chanteuse Isabelle Boulay, compagne du garde des Sceaux, a pris la parole.

Actuellement en France, la star québécoise s'est confiée à RTL sur le scandale provoqué par l'attitude de son compagnon. Si elle refuse de condamner le geste, l'artiste reconnaît le comportement parfois sanguin du ministre de la Justice. "Il évolue dans une autre arène que la mienne. C'est là où je ne peux pas me substituer à lui, ce n'est pas ma place. Je le laisse être ce qu'il est", a-t-elle commenté. Et d'ajouter : "On est tous des êtres-humains, il a des réactions humaines, c'est pour ça que je l'aime aussi".

Isabelle Boulay insiste : "[Elle] ne se sent pas tenue de justifier" les propos ou le comportement de son compagnon. Et de rappeler que c'est pour cette raison qu'elle n'habite pas au ministère, afin de se préserver de la sphère politique et de l'effervescence dans lesquelles baigne Éric Dupond-Moretti.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info