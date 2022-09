Boycott du match de foot : "Je comprends ceux qui choisissent avec qui ils jouent", indique Cécile Duflot sur RTL

L'esprit sportif l'emportera-t-il sur la politique ? Les députés insoumis et socialistes boycottent un match de foot caritatif organisé entre les députés footballeurs et d'anciens internationaux pour une association de protection de l'enfance. Ils ont boycotté le match en raison de la participation de députés du Rassemblement National. Aurore Bergé, patronne du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a également recommandé à ses troupes de ne pas y participer.

Invités sur le plateau de RTL dans l'émission On refait le monde, Cécile Duflot, cheffe d'entreprise et ancienne ministre, comprend les députés qui ont choisi de ne pas jouer. "Le sport, c'est toujours très politique, en particulier en ce moment. Que ce match se déroule à quelques semaines de la coupe du monde avec tous les débats autour, ce n'est pas inintéressant", explique-t-elle en référence aux critiques sur le non-respect des droits humains au Qatar.

"Ce n'est pas la même chose d'être élu dans une assemblée et de choisir de faire une équipe ; avec ce que ça implique comme cohésion d'équipe, comme solidarité", indique-t-elle avant de poursuivre, "je comprends très bien ceux qui choisissent avec qui ils veulent jouer."

Le match qui s'est déroulé au soir du 28 septembre a vu Julien Odoul, député Rassemblement National, quitter le terrain sur un fauteuil roulant. Le politique, tombé seul, s'est fait une rupture du ligament rotulien.

Côté sportif, sans surprise, les élus n'ont pas fait le poids. Deux buts ont été marqués. Le premier par l'ancien joueur de Liverpool Florent Sinama-Pongolle, l'autre par le chanteur Matt Pokora. Pour équilibrer un peu le match, Christian Karembeu joue désormais avec nos élus et leur gardien de but n'est autre que Nicolas Douchez, l'ancien portier du PSG, qui s'est déjà illustré à plusieurs reprises. Sans lui, l'addition serait un peu plus salée pour les joueurs.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info