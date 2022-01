Les révélations de Mediapart indiquant que Jean-Michel Blanquer se trouvait à Ibiza lorsqu’il a annoncé le nouveau protocole s’appliquant dans les écoles la veille de la rentrée suscitent des réactions contrastées dans l’opinion et non dénuées de réflexes partisans.

Selon un sondage BVA pour Orange et RTL, près d'un Français sur deux (48%) se dit choqué, dont 27% qui le sont même beaucoup. Même s’ils sont moins nombreux à le déclarer, un tiers des sympathisants LaREM (35%) indiquent également avoir été choqués, signe que même dans son camp, l’attitude de Jean-Michel Blanquer a pu poser question.

Toutefois, 52% des Français déclarent ne pas juger cela particulièrement choquant, dont 26% pas du tout. On le voit, les Français sont donc très partagés sur le sujet et les réponses s’avèrent très clivées politiquement : 62% des sympathisants de gauche se disent choqués, tandis que 56% des sympathisants de droite ne le sont pas.

Au global, la cote d’influence de Jean-Michel Blanquer recule de 3 points (14% souhaitent qu’il ait de l’influence à l’avenir, contre 17% en décembre). Cette polémique va laisser des traces dans l’opinion.

Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 19 et 20 janvier 2022. L'échantillon de 1000 personnes est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération).