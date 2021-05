publié le 04/05/2021 à 07:41

Bill et Melinda Gates se séparent après 27 ans de mariage. Le divorce d’un des couples les plus puissants, et assurément les plus riches au monde, a été annoncé ces dernières heures aux Etats-Unis. Leur fortune est estimée à 130 milliards de dollars.

La nouvelle a surpris outre-atlantique car il n’y avait pas eu de rumeurs quant à des tensions particulières dans le couple. Lors d’un précédent divorce de milliardaire, celui de Jeff Bezos, il y avait eu des fuites sur ses infidélités. Donc le divorce n’était pas une surprise.

Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce conjointement sur leur compte Twitter. Ils se sont rencontrés lors d’un dîner en 1987. Jeune ingénieur, Melinda venait d’intégrer l’entreprise Microsoft. Bill Gates était déjà milliardaire, il avait fondé Microsoft en 1975 avec son associé Paul Allen. Les logiciels Microsoft avaient une position de quasi monopole pour les ordinateurs du monde entier. Ce qui les a rapprochés, c’est leur amour des puzzles, et leur passion pour résoudre des problèmes mathématiques. Avant de se marier, Bill Gates a fait deux colonnes sur un tableau : les pour et les contre. C’est sa femme qui l’a raconté dans un livre. Les points positifs l’ont donc emporté puisqu’ils se sont mariés en 1994 à Hawaï et ils ont eu 3 enfants.



Leur vie de couple a été consacrée à leur fondation

Ils ont dépensé plus de 50 milliards de dollars pour l’éducation, la santé, l’égalité entre les sexes aux Etats Unis mais aussi dans des pays pauvres, notamment en Afrique. Des financements qui viennent en grande partie de leur fortune, et de celle d’un autre milliardaire, Warren Buffet. La fondation a beaucoup œuvré pour le développement des vaccins. Et dernièrement ils ont investi dans les vaccins contre le coronavirus : 1 milliard de dollars selon le New York Times.



Ce qui leur a valu d’être la cible des conspirationnistes, estimant que Bill Gates était à la tête d’un vaste complot de milliardaires. En gros, les vaccins seraient une façon de nous inoculer des substances capables de nous contrôler. Pour revenir à leur fondation, dans leur communiqué, ils ont bien précisé que s’il ne voyait plus d’avenir dans leur couple, ils continueraient à travailler ensemble, et à diriger cette fondation sur laquelle comptent des millions de personnes dans le besoin.



Ce divorce, aussi une histoire de gros sous

Chez les Gates il y a 130 milliards de dollars à partager. C'est la 4ème fortune mondiale, après Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), et le Français Bernard Arnault (LVMH). L’inventaire va être un peu long : une maison à 125 millions d’euros près de Seattle, d’autres propriétés en Californie ou dans le Wyoming, un Ranch Floride. Un manuscrit de Léonard de Vinci, etc. Le couple n’a pas donné d’explications quant aux raisons de leur divorce, demandant juste qu’on respecte leur vie privée. Il n'y a pas eu d’explication non plus sur les détails financiers.



En comparaison, en 2019, quand Mac Kenzie Bezos a divorcé du patron d’Amazon, elle avait obtenu 36 milliards de dollars. Ajouté à de bons placements, elle est devenue la 22ème fortune mondiale. Elle s’est aussi lancée dans la philanthropie. Elle a déjà donné 6 milliards de dollars à travers des centaines d’associations et elle s’est remariée avec un professeur de sciences qui enseignait dans l’école de ses enfants.