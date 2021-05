Bill et Melinda Gates, le 26 septembre 2018 à New York

publié le 04/05/2021 à 19:48

La surprise de l'annonce passée, reste la grande inconnue : pourquoi l'un des couples les plus puissants de la planète se sépare-t-il ? Après 27 ans de mariage, le milliardaire Bill Gates et sa femme Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce. "Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", ont-ils tweeté dans un communiqué commun.

Les Gates, qui ont trois enfants, ont ajouté qu'ils continueraient à "travailler ensemble au sein de leur fondation", la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies, mais qu'ils ne pensaient "plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple".

Bill Gates, cofondateur de Microsoft aujourd'hui âgé de 65 ans, et sa femme, 56 ans, une ex-directrice du géant informatique, n'ont rien dit dans l'immédiat des raisons qui les poussaient à se séparer. Leur déclaration commune suggère toutefois l'existence de différends au sein de leur union. Le couple de philanthropes insiste même sur le "travail" effectué pour faire fonctionner leur relation.

"Est-ce que je peux le faire?"

Des propos qui font écho à une interview donnée par Melinda Gates au Sunday Times en 2019, où elle faisait état de la difficulté pour le fondateur de Microsoft de concilier travail et vie de famille. "Quand il avait du mal à prendre la décision de se marier, il était clair qu'il ne s'agissait pas de moi, mais de 'Puis-je trouver le juste équilibre entre travail et vie de famille?'", expliquait-elle alors.

"Croyez-moi, je me souviens de certains jours qui ont été si incroyablement durs dans notre mariage où vous vous dîtes : "est-ce que je peux le faire?", assurait encore celle qui reconnaissait également des tensions dans son mariage dans son livre The Moment of Lift, sorti en 2019.

Selon le New York Times, qui cite des membres de leur entourage, Bill et Melinda Gates auraient en effet "été confrontés à des difficultés relationnelles" ces dernières années, tout en faisant en sorte que leur mariage perdure. Le multimilliardaire auraient ainsi notamment quitter le conseil d'administration de Microsoft "afin de passer plus de temps avec sa famille".

"Pour et contre du mariage"

Bill et Melinda Gates s'étaient rencontrés lors d'un dîner à New York peu après l'entrée de Melinda à Microsoft en 1987. Dans un documentaire sorti sur Netflix en 2019, Inside Bill's brain (Dans le cerveau de Bill), le cofondateur de Microsoft avait expliqué qu'après être sortis ensemble pendant un an, ils s'étaient retrouvés face à l'obligation de faire un choix: "soit rompre soit se marier".

Bill avait fait une liste sur un tableau blanc "des pour et des contre du mariage", plaisantait alors Melinda. Vingt-sept ans plus tard, la futur ex-madame Gates semble ne plus avoir le cœur à rire.