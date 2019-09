Bernard Cazeneuve accueilli en sauveur par les parlementaires PS à Avignon

publié le 06/09/2019 à 02:06

Il apparaît aujourd'hui comme un recours pour des socialistes en mal de leader. Souriant, il s'avance lentement dans le cloître du Palais des Papes, à l'occasion des journées parlementaires du PS à Avignon. Les députés et sénateurs se précipitent pour l'embrasser. Aimable avec chacun, Bernard Cazeneuve apprécie mais joue les modestes. "Moi je ne suis pas venu ici pour donner des conseils", déclare-t-il.

Pendant près d'une heure et demie, il réhabilite le quinquennat d'Hollande et déroule ce qui pourrait ressembler à un projet basée sur une transition énergétique alliant social et croissance sobre. Mais s'il se prépare pour de futures échéances, Bernard Cazeneuve se garde de sortir du bois.

Trop tôt pour se dévoiler, pas encore un homme providentiel, mais déjà une boussole. Du moins, il l'espère.