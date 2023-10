Bernadette Chirac : que devient l'ancienne première dame ?

Une comédie inspirée de la vie de Bernadette Chirac sort au cinéma ce mercredi 4 octobre. L'occasion de prendre des nouvelles de l'ancienne première dame, incarnée par Catherine Deneuve dans Bernadette. Ce film est réalisé sans le concours de la famille de l'ex-président qui ne fera aucun commentaire. Mais que devient l'ancienne Première dame ?

C'est difficile de se douter que cette dame âgée en fauteuil roulant, le visage dissimulé par des lunettes et un grand chapeau de soleil, est l'ancienne première dame. Bernadette Chirac a aujourd'hui 90 ans.

Elle vit chez elle, à Paris, entourée de personnel soignant, et sa fille Claude est très présente à ses côtés. Il y a quelques années, l'ancienne Première dame avait une vie sociale très remplie. Aujourd'hui diminuée physiquement, elle est beaucoup plus discrète, mais elle n'a pas renoncé à toute sortie. Fin août, sa fille et son gendre l'ont emmené à Treignac, en Corrèze, dans un lieu culturel où sont exposées des statues de Jacques Chirac et de François Hollande.

Une rare photo d'elle a été publiée dans Paris Match, prise en septembre dans une rue de Paris. Ce quasi-anonymat lui permet de rendre visite à quelques amis proches. Elle sait pouvoir compter sur leur discrétion.

