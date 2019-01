publié le 20/01/2019 à 12:58

Lancer des cagnottes en ligne, un phénomène à la mode ? Après celle ouverte pour les policiers blessés lors des manifestations puis celle lancée en soutien au boxeur Christophe Dettinger, c'est au tour de Benjamin Griveaux de recevoir une aide financière de la part des internautes.



Depuis jeudi 17 janvier, le porte-parole du gouvernement à le droit à plusieurs cagnottes en ligne, destinées à lui trouver un appartement. L'une d'entre elle, intitulée "Un toit pour Griveaux", a déjà rassemblé 34 donateurs, soit un peu plus de 20 euros.

Ces initiatives, à prendre au second degré, interviennent au lendemain des déclarations de Benjamin Griveaux sur le prix du mètre carré à Paris. Dans une interview pour le média Brut, le porte-parole du gouvernement, a expliqué être locataire à Paris et non pas propriétaire car le prix du mètre carré est "trop cher". "Il faut qu'on fasse tomber cette espèce de mythe. Je ne vis pas dans un château", avait-il ajouté.

Invité sur France Bleu Paris, vendredi 18 janvier, Benjamin Griveaux a tenu à préciser : "Je gagne très bien ma vie et je ne me plaindrai jamais".