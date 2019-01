et Marie-Pierre Haddad

publié le 10/01/2019 à 08:56

"Emmanuel Macron est solide dans ses valeurs". Benjamin Griveaux a critiqué "le silence assourdissant de certains responsables politiques", alors que "les institutions sont attaquées". Le porte-parole du gouvernement, invité à l'antenne de RTL ce jeudi 10 janvier, a rappelé que "la totalité du gouvernement, le Premier ministre et le président de la République, on est bien ancré sur les valeurs de la République".



Et d'ajouter : "Certains ont quitté les rivages de la République. Je pense en particulier à Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, c'est une habitude, c'est la PME familiale qui a quitté les rivages de la République depuis longtemps, Mélenchon désormais l'aura rejoint".

Quelques jours plus tôt, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics dénonçait sur RTL, l'attitude de Laurent Wauquiez, président des Républicains et aussi de Jean-Luc Mélenchon. "Ils se mettent en dehors de la République en étant soit silencieux, soit complice", a-t-il indiqué.