Le prix des carburants s'envole, mais jusqu'où ?

À cause de la reprise économique, qui fait exploser la demande de pétrole et donc augmenter les prix du baril, l'addition à la pompe à essence commence à être de plus en plus salée.

Par exemple, si vous roulez en Renault Clio ou Peugeot 208, en un an votre plein vous coûte déjà une dizaine d’euros de plus et 15 euros pour un modèle ancien ou familial. Ce qui, finalement, représente en moyenne 240 euros supplémentaires par an pour un diesel et 300 de plus pour un essence.

Le sans-plomb 95 E10 est en moyenne à 1.586 euros par litre, soit une hausse de 19,30% par rapport à septembre 2020. De son côté, le gasoil, le carburant le plus vendu en France, a augmenté de 24,6 centimes pour atteindre en moyenne 1.469 euros, soit une hausse de 20,10%.



Un pic atteint ?

À ce rythme-là on pourrait atteindre les 2 euros à la pompe d’ici deux à trois semaines. Toutefois, les experts expliquent qu'un pic a été atteint. Il s’agit juste d’un rattrapage des prix qui retrouvent leur niveau d’avant Covid.



Néanmoins, le coup est rude pour le budget des automobilistes déjà bien entamé par le coût des pièces détachées et des réparations qui s'est envolé de 5 % en un an.