et Marie-Pierre Haddad

publié le 09/02/2020 à 16:58

Faut-il limiter la vitesse sur les autoroutes à 120 au lieu de 130 km/h ? Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 9 février, Yannick Jadot explique ne pas être propriétaire d'une voiture et louer un véhicule si besoin.

Concernant la baisse de la vitesse, le député européen Europe Écologie-Les Verts rappelle venir de Picardie. "Je sais que dans plein de zones, il faut des voitures. La question est de faire en sorte que l'on ait moins de SUV et plus de voitures qui consomment moins et qui émettent moins de CO2", explique-t-il.

Et d'ajouter : "Je suis plutôt pour (la vitesse limitée à 120 km/h sur les autoroutes, ndlr) parce que je suis écologiste". Yannick Jadot concède cependant : "J'avoue que quand je suis sur l'autoroute à 120 km/h, je m'emmerde un peu".