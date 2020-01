publié le 07/01/2020 à 08:22

Quatre ans après l'attentat de "Charlie Hebdo", Édouard Philippe rappelle que la menace terroriste est toujours élevée en France. "L'oublier serait une folie, a-t-il prévenu sur RTL mardi 7 janvier. L'actualité récurrente nous montre que le risque d'un passage à l'acte en France ne disparaît pas."



Vendredi 3 janvier, un homme a agressé plusieurs personnes au couteau à Villejuif (Val-de-Marne) et deux jours après, une attaque similaire a eu lieu à Metz. Tout cela dans un contexte d'escalade entre les États-Unis et l'Iran après la mort du général iranien Soleimani.



"Nous faisons avec la DGSI, et l'ensemble des services de sécurité un travail pour identifier, pour prendre les mesures et garantir le plus haut niveau possible de sécurité aux français", a assuré Édouard Philippe. "À l'évidence, tout ce qui permet des recompositions d'organisations terroristes à l'étranger que ce soit dans la zone du Sahel ou du Moyen-Orient est une mauvaise nouvelle."

Concernant la décision du président américain de tuer le général Soleimani, Édouard Philippe s'est montré prudent. "Quand l'ambassade des États-unis est attaquée partout dans le monde nous sommes des alliés, mais l'action décidée par les Américains l'a été par les Américains et par eux seuls." Le Premier ministre a ajouté qu'il n'avait "pas de commentaires à faire sur ces justifications".