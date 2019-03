publié le 23/03/2019 à 10:46

Il y a un an, un jihadiste faisait quatre victimes dans l'Aude, à Carcassonne et Trèbes. En cette journée de commémorations, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a tenu à leur rendre hommage.



C'est lors d'une cérémonie très émouvante au sein de la caserne Iéna de Carcassonne que la garde des Sceaux a prononcé son discours, devant un grand portrait du colonel Arnaud Beltrame.

"C'était il y a un an et c'est comme si c'était hier, car nous n'avons bien entendu pas oublié. Nous n'oublions pas Jean Mazières, Christian Medves, Hervé Sosnas et le colonel Arnaud Beltrame. C'était il y a un an et le temps n'a pas refermé les plaies de celles et ceux qui ont perdu un proches, celles et eux qui ont été blessés physiquement ou psychologiquement", a commencé Nicole Belloubet.

"De celles et ceux qui gardent en tête ces images traumatiques, ces moments de peur et de violence extrême", a-t-elle poursuivi. La ministre a également décoré une vingtaine de héros anonymes de ce 23 mars 2018. Des gendarmes, des policiers, des pompiers mais aussi des bénévoles qui se sont illustrés lors de cette terrible journée et les très difficiles qui ont suivi.

#1anaprès Nicole Belloubet passe en revue les troupes pic.twitter.com/k86YPcTmlK — L'Indépendant (@lindependant) 23 mars 2019

Nicole Belloubet va ensuite rejoindre le Premier ministre Édouard Philippe à Trèbes pour un deuxième hommage place de la mairie, rebaptisée très symboliquement "place de la République".