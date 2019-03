publié le 15/03/2019 à 19:31

Emmanuel Macron avait déjà pour soucis la sortie du grand débat, et depuis jeudi 14 mars il en a un deuxième. Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires étrangères, qui semblait désignée pour prendre la tête de la liste La République en Marche eux Européennes n'a pas vraiment réussi son débat face à Marine Le Pen hier soir lors de L'Émission politique.



On peut même dire qu'elle l'a complètement raté. Ce débat était attendu, Nathalie Loiseau est une femme pugnace, qui a des convictions fortes et qui connait à la perfection les questions européennes. C'était donc un danger potentiel pour Marine Le Pen.

Eh bien non. À la fin d'un débat médiocre, Nathalie Loiseau a littéralement explosé en vol en annonçant qu'elle avait changé d'avis, qu'elle allait se porter candidate aux Européennes en raison du comportement de Marine Le Pen pendant l'émission. Une annonce noyée dans les rires de la présidente du Rassemblement national. Avec sa déclaration qui semblait aussi spontanée que le vrombissement d'un 2CV qu'on fait démarrer à la manivelle, Nathalie Loiseau a provoqué le sarcasme de son adversaire.