publié le 05/10/2019 à 22:22

Après la tuerie de la préfecture de police de Paris, qui a fait 4 morts jeudi 3 octobre, Édouard Philippe a décidé de lancer deux missions d'évaluation des agents de la lutte antiterroriste. C'est le JDD qui publie ce samedi, des extraits de son interview avec le Premier ministre dans lequel ce dernier explique que "la détection des menaces internes est une priorité absolue. En particulier, aucun signal de radicalisation ne peut être méconnu ni rester sans réponse".

La première des deux missions confiées à l'Inspection générale du renseignement concerne la Direction du renseignement de la préfecture de Paris (DRPP), où travaillait l'assaillant depuis 2003. Elle doit examiner les outils et les procédures en place pour détecter les signes de radicalisation parmi les fonctionnaires. Elle vérifiera également s'ils sont bien mis en œuvre. Les résultats sont attendus à la fin du mois, précise le journal.

La seconde, qui doit rendre ses conclusions d'ici la fin de l'année, visera l'ensemble des services de renseignements associés à la lutte antiterroriste. Il s'agira cette fois de vérifier que tous les cas d'agent posant problème ont bien été traités et d'en réévaluer d'autres si nécessaire, toujours selon le JDD.

Ces missions doivent aboutir à des propositions de remise à niveau des procédures de détection de la radicalisation au sein des services de renseignements, précise le journal.

"On me dira que le risque zéro n'existe pas, c'est vrai, mais c'est notre responsabilité de ne jamais accepter d'éventuels défauts et de toujours resserrer les mailles du filet", a affirmé Edouard Philippe.