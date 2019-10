Attaque à la préfecture de police : les 7 minutes de l'horreur

Des policiers et ambulances devant la préfecture de police de Paris, le 3 octobre 2019.

publié le 05/10/2019 à 17:50

Ce samedi 5 octobre 2019, le procureur du parquet national antiterroriste, Jean-François Ricard a apporté des précisions quant au déroulé de l'attaque de la préfecture de police de Paris, qui a fait 4 victimes jeudi 3 octobre. "Le parcours de l'auteur a pu être retracé avec précision, grâce à l'exploitation de la vidéo surveillance et à son badge d'accès à la préfecture", explique Jean-François Ricard. Un parcours qui a duré 7 minutes, entre l'arrivée de l'assaillant à son bureau et sa neutralisation.

L'auteur des faits est d'abord arrivé à la préfecture de police jeudi matin à 8h58, avant d'en ressortir à 12h18 pour se rendre dans un magasin et y acheter deux couteaux : "un couteau de cuisine métallique" et "un couteau à huître", explique le procureur. L'auteur des faits a dissimulé sur lui les deux couteaux avant de rejoindre son service et de pénétrer finalement dans son bureau à 12h53.

Une fois dans ce bureau, il a "blessé mortellement à l'arme blanche, deux personnes qui y étaient restées afin de prendre leur repas", détaille le procureur. Après avoir tué les deux premières victimes, il s'est dirigé vers un autre bureau situé au même étage où il a porté plusieurs coups de couteaux à un adjoint administratif, dont deux lui ont été mortels.



Neutralisé par un gardien de la paix stagiaire

L'auteur des faits a "tenté de pénétrer dans un autre local heureusement fermé, où se trouvaient trois autres fonctionnaires en train de déjeuner", poursuit le procureur. L'assaillant a ensuite emprunté l'escalier menant à la cour de la préfecture de police et a sur son chemin adressé plusieurs coups de couteaux mortels à une fonctionnaire de police.

Une fois au rez-de-chaussée, il a "blessé grièvement à la gorge, une adjointe administrative qui attendait l’ascenseur". Arrivé dans la cour, l'agresseur a commencé à menacer une personne qui tentait de le raisonner et s'est trouvé à une douzaine de mètres d'un gardien de la paix stagiaire. Ce dernier lui a donné l'ordre de poser son arme mais l'individu, qui progressait vers lui lentement, "s'est mis à courir dans sa direction en pointant son couteau", explique Jean-François Ricard.

Le jeune gardien de la paix a alors fait feu deux fois pour neutraliser l'assaillant. "La durée totale de ce périple meurtrier a été estimée à 7 minutes entre son arrivée à son bureau à 12h53 et sa neutralisation à 13h00", ajoute le procureur.