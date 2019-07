publié le 09/07/2019 à 07:38

Bientôt les vacances pour nos députés, l’occasion de faire le bilan sur leurs habitudes alimentaires. Il y a maintenant deux ans, les restaurateurs du quartier de l’Assemblée nationale mais aussi les serveurs de sa célèbre "buvette", ont vu débouler 424 nouveaux députés, sur 577 au total. Il s’avère que ce renouvellement s’est aussi ressenti autour des tables, où, traditionnellement, se font et se défont les stratégies politiques.

Une bonne partie des nouveau députés sont des représentants revendiqués du "nouveau monde", beaucoup issus du secteur privé. En moyenne plus jeunes que leurs prédécesseurs, ils comptent aussi nettement plus de femmes dans leurs rangs, 40% désormais. Avec leur arrivée, les mœurs ont évolué.

L’hebdomadaire Paris Match a fait le point, et voici ce qu’on apprend : on boit beaucoup moins d’alcool d’abord. C’est la première fois que deux ans après le début d’une législature, la buvette de l’Assemblée n’a pas été obligée de procéder à un réassort de sa cave à vin.

Autre enseignement : le temps passé à table par les parlementaires a nettement diminué. Les tables des restaurants se vident en moyenne à 14h30. En 20 ans, les déjeuners sont devenus plus courts d’une heure d’après le patron du restaurant Chez Françoise, une institution de l’esplanade des Invalides, tout près de l’Assemblée, qui a vu passer des générations d’hommes politiques mais aussi de journalistes.

Une carte et des pratiques qui évoluent

La consommation de plats végétariens et de poisson est montée en flèche. "Le foie gras a pris un coup dans l’aile" et "les soupes de fruits ont supplanté les gâteaux". Il est loin le temps où le patron de Chez Françoise, arrivé en 1993, servait, selon ses mots, "entrée plat dessert et une demie bouteille minimum" aux députés attablés chez lui.

Même certains politiques pourtant pas si nouveaux le revendiquent. Le premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure, assure par exemple que "pas un seul repas n’a été partagé" au moment de ses négociations avec le mouvement Place publique de Raphaël Glucksmann, pour se mettre d’accord sur une liste commune aux européennes. Quant au patron d’EELV, David Cormand, il a carrément réfléchi au sujet : "Le cérémonial des repas n’est pas dans nos mœurs".

Bref, tout fout le camp mais tout n’est peut-être pas perdu. "La table est un accélérateur de tendresse. Toutes les quatre heures, l’être humain a rendez-vous avec lui-même", assure Jean-Louis Borloo.