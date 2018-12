Ascoval : Bruno Le Maire "pense pouvoir boucler" le plan de financement ce lundi

publié le 10/12/2018 à 09:52

Quel avenir pour Ascoval ? Le groupe franco-belge Altifort, seul candidat à la reprise de l'aciérie, a bouclé son offre qui doit permettre de sauver l'entreprise de 281 salariés basée à Saint-Saulve, dans le Nord. Une offre qui inclut également une participation de l'État. "C'est une dépense publique supplémentaire, mais c'est pour l'emploi. Je suis prêt à le faire", a affirmé Bruno Le Maire sur RTL ce lundi 10 décembre.



Le ministre de l'Économie a annoncé qu'il espérait "boucler" le plan de financement pour la reprise d'Ascoval au cours d'une réunion ce lundi à Bercy avec le repreneur franco-belge Altifort et les élus locaux.

"Je pense que nous allons pouvoir boucler ce plan de financement aujourd'hui avec les repreneurs et l'ensemble des élus locaux (...) qui vont participer à la réunion que j'anime aujourd'hui au ministère des Finances", a-t-il assuré.

Si Altifort met 25 millions d'euros d'investissements, l'État mettra en place 25 millions d'euros d'investissements Bruno Le Maire sur RTL le 10 décembre 2018





"Si nous bouclons aujourd'hui le plan de financement, nous le présenterons au tribunal de commerce de Strasbourg et la reprise d'Ascoval par Altifort pourra avoir lieu", a-t-il assuré, rappelant que l'Etat est prêt à investir dans l'opération autant que le repreneur.



"L'État mettra, comme il s'y est engagé, le montant que le repreneur Altifort est prêt à mettre. Si Altifort met 25 millions d'euros d'investissements, l'État mettra en place 25 millions d'euros d'investissements", a-t-il souligné.

Les 281 salariés dans l'attente

Devenue Ascoval en 2017, l'aciérie de Saint-Saulve attend un repreneur depuis la liquidation judiciaire en février 2018 du groupe Asco Industries, à qui Vallourec avait cédé 60% de l'usine, tout en conservant 40% des engagements de commandes.



Les 281 salariés de l'entreprise attendent désormais une décision judiciaire sur le projet de reprise déposé par Altifort. Cette décision devrait être rendue mercredi 12 décembre, avait annoncé début novembre la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.



L'offre de départ d'Altifort impliquait que Vallourec maintienne pendant un an et demi son niveau actuel de commandes, mais le sidérurgiste a refusé, obligeant le gouvernement et le groupe franco-belge à travailler sur une proposition alternative avec des sources de financement et des clients supplémentaires.