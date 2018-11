publié le 08/11/2018 à 20:00

"On se bat". Emmanuel Macron a répété cette phrase à plusieurs reprises. Invité sur France 3 Hauts-de-France, le président de la République a rappelé "mener une politique pour faire repartir l’industrie partout en France".



Concernant le cas de l’aciérie d'Ascoval, "le combat n’est pas perdu. On se bat, j’ai demandé au gouvernement de soutenir des projets industriels. On se bat pour avoir une solution. Je le dis aux salariés et aux familles : on fera tout pour qu’Ascoval soit sauvée", a-t-il martelé. Interrogé sur son implication dans l'affaire et sur le fait de savoir s'il pèse de tout son poids dans ce dossier, Emmanuel Macron répond : "Je vous le confirme".

Quelques heures plus tôt, Bruno Le Maire a rendu visite aux 281 salariés de l'entreprise. "Nous allons y arriver ! Nous allons y arriver grâce a vous. Chaque jour compte. C'est parce que nous sommes rassemblés que nous allons y arriver, nous avons le même combat. J'espère qu'il y aura un reprise confirmée", a-t-il déclaré lors d'une réunion sur le site de l'usine avec les syndicats, des élus et le président d'Ascoval Cédric Orban.

Les salariés d'Ascoval sont toujours dans l'attente d'une décision judiciaire sur le projet de reprise déposé par le groupe franco-belge Altifort. Elle sera rendue le 12 décembre prochain. Ce nouveau délai doit permettre de peaufiner l'offre d'Altifort et de trouver un accord avec Vallourec, actionnaire et principal client de l'aciérie.