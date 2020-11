et Marie-Pierre Haddad

Il existe des expériences qui marquent plus que d'autres. C'est incontestablement le cas pour Arnaud Montebourg et son passage dans le gouvernement de François Hollande en tant que ministre du Redressement productif.

Six ans après son départ du gouvernement Valls, Arnaud Montebourg se confie dans un livre L'Engagement, publié aux éditions Grasset. N'y voyez pas de règlement de comptes, mais plutôt un "témoignage pour que nul n'ignore ce qui se passe dans la tête" des décideurs politiques. L'ancien ministre ne se prive cependant pas pour juger le quinquennat de François Hollande, responsable d'après lui de "décisions décevantes".

Invité de RTL ce mardi 10 novembre, le chantre du "made in France" a voulu lever le voile sur ce qu'il appelle "la machine à trahir le pouvoir". Même s'il explique avoir fait sa part d'"autocritique", Arnaud Montebourg tient pour responsable l'ancien président de la République à la tête d'une "mécanique infernale de la Vème République".

S'il y a bien eu un échec, c'est le quinquennat de François Hollande Arnaud Montebourg





"S'il y a bien eu un échec, c'est le quinquennat de François Hollande (...) Je n'étais pas du tout raccord avec lui (...) On avait passé un accord de raison qui n'a pas été respecté", rappelle-t-il en insistant sur le fait que le "cynisme" a triomphé.

Son départ du gouvernement de Manuel Valls fut "un soulagement" pour celui qui s'est reconverti depuis dans la production de miel. "Nous n'avions plus rien à faire ensemble", explique-t-il. The End, comme le résume la chanson des Doors. Une mélodie qui n'est pas inconnue des oreilles d'Arnaud Montebourg, qui en sifflota quelques notes avant d'entrer dans le bureau de son premier ministre Manuel Valls et de démissionner.