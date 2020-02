publié le 28/02/2020 à 08:21

Sauver l'agriculture française, c'est la volonté d'Arnaud Montebourg. L'ancien ministre de l'Économie est devenu entrepreneur et vend du miel, des amandes ainsi que des glaces directement produites chez des agriculteurs.

Invité de RTL, il a affirmé ne pas souhaiter revenir en politique. "Je ne suis pas dans une candidature. Je suis moi-même comme je l'ai toujours été (...). Je reste le citoyen, l'homme engagé", a-t-il déclaré, réfutant totalement l'idée d'une candidature à l'élection présidentielle de 2022. "Je n'ai pas d'agenda politique, je suis dans les entreprises agricoles et je suis très heureux comme je le suis", a conclu Arnaud Montebourg.

Celui qui ne veut pas faire de retour en la politique s'est engagé auprès des agriculteurs français. Après le miel, les amandes, il a créé une marque de glace, "La mémère". "C'est l'agriculteur qui transforme son propre lait en glace et qui embauche. Normalement, le lait est acheté entre 35 et 40 centimes le litre, nous nous l'achetons à 80 centimes parce que l'on considère que l'agriculteur doit être convenablement rémunéré. Il ne l'est pas depuis des décennies", explique Arnaud Montebourg.

En 2011, l'ancien ministre avait écrit un plaidoyer contre la mondialisation, Voter pour la démondialisation. En 2020, la question de moins dépendre de pays au bas-coût comme la Chine se pose de plus en plus. "C'est toujours agréable d'avoir raison, même dix ans plus tard. Le monde est en train de rétrécir, les déséquilibres c'est trop fort", commente Arnaud Montebourg, qui continue de prôner un rétrécissement du monde et "une économie plus respectueuse de l'histoire et de la géographie".