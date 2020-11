Pour Arnaud Montebourg, "Emmanuel Macron est le Julien Doré de la politique"

publié le 01/11/2020 à 19:40

Le sens de la formule d'Arnaud Montebourg a encore frappé. Dans un entretien au Journal du Dimanche publié ce dimanche 1er novembre, l'ancien ministre du Redressement productif sous François Hollande égratigne Emmanuel Macron.

"Emmanuel Macron est le Julien Doré de la politique, estime-il. Comme le chanteur, il a eu une carrière fulgurante ; et il a percé en recyclant de vieux tubes - les refrains éculés du libéralisme d'antan".

Auteur du livre L'Engagement (éditions Grasset), l'ancien candidat à la primaire socialiste en 2017 se replonge dans ses souvenirs. "Je n'ai pas eu que des désaccords avec lui (Emmanuel Macron, ndlr). Nous partagions au moins le rejet des pratiques hollandaise", explique-t-il avant de raconter avoir "gardé longtemps" un sms qu'il lui a envoyé. "Je désespérais d'obtenir une réponse de l'Élysée sur un dossier difficile", explique Arnaud Montebourg. Que contenait ce sms ? "Institut de la procrastination. Repassez plus tard".

Le macronisme est une escroquerie politique, car c'est le règne du vide Arnaud Montebourg dans "Le Journal du Dimanche"





"J'ai compris ensuite que la créature de Hollande ressemblait à son créateur", tacle-t-il. Arnaud Montebourg poursuit sa critique : "Macron mime la démocratie participative pour apaiser les 'gilets jaunes' mais il gouverne en se prenant pour Jupiter". L'ancien ministre continue les comparaisons culturelles. "Tantôt il se déguise en Top Gun pour soigner son allure martiale, tantôt joue au tennis pour faire le charmant ou copine avec Philippe de Villiers pour flatter les traditionnalistes", dézingue Arnaud Montebourg.

Rien n'est bon dans le macronisme ? Visiblement non, pour l'ancien socialiste. "Le macronisme est une escroquerie politique, car c'est le règne du vide", dénonce-t-il.

Ces critiques aussi acerbes posent la question d'un éventuel retour sur le devant de la scène d'Arnaud Montebourg à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. "Je réfléchis à un nouvel engagement. Mais il ne pourra avoir lieu que sur une base plus ambitieuse politiquement et plus exigeante intellectuellement. Les idées que j'ai portées depuis longtemps sont devenues centrales et majoritaires dans notre pays. Il va bien falloir les mettre au pouvoir !". Affaire à suivre.