publié le 11/12/2018 à 07:56

Lundi 10 décembre, pendant 13 minutes, Emmanuel Macron a entamé son mea culpa et fait plusieurs annonces pour tenter de calmer la colère des "gilets jaunes". Parmi les annonces, on retiendra l'augmentation du Smic de 100 euros par mois. "Les gens qui verront une hausse de 100 euros sur leur bulletin de paie seront sans doute content et après tout, c'est légitime. Après au vu de ce que l'on a entendu hier, il faudra attendre les éclairages. Mais il semble que l'on parle bien de net, mais ça n'a pas l'air complètement clair", explique Pierre-Edouard Magnan, porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP).



"Mais surtout, le plus ennuyeux dans cette affaire c'est qu'on parlait de s'appuyer sur la prime d'activité pour augmenter le Smic, mais ça veut dire qu'on n'augmente pas le Smic et qu'on n'augmente pas les cotisations", souligne-t-il.

Et de préciser qu'une personne au Smic qui vit avec quelqu'un qui gagne 2.000 euros par mois, par exemple, ne bénéficiera pas de cette augmentation du Smic. "Parce que la prime d'activité, c'est un revenu familialisé. Donc pour y avoir droit, il faudra être célibataire où vivre avec un smicard".

De "grands absents"

De plus, Pierre-Edouard Magnan regrette les "grands absents" du discours du chef de l'État : les chômeurs et ceux qui gagnent un tout petit peu plus que les Smic. "Le problème c'est que quand vous augmentez le Smic, vous n'augmentez pas le salaire de ceux qui sont juste au-dessus. Donc, imaginez que l'on augmente le Smic de 100 euros, ça veut dire que tous les salaires entre 1.200 et 1.300 euros vont être portés à 1.300. Cela signifie qu'à partir du moment où vous êtes un peu au-delà de 1.300 et bien vous n'avez pas un centime d'augmentation", déplore Pierre-Edouard Magnan.