publié le 15/06/2020 à 09:29

Emmanuel Macron a annoncé dimanche 14 juin une série de mesures destinées à la relance de l’activité économique à la suite de trois mois de crise sanitaire. Mais il ne semble pas avoir convaincu Marine Le Pen. "J’ai entendu hier en fait, rien", tranche la présidente du Rassemblement national sur RTL ce lundi.

"Au-delà de l’exercice de narcissisme qui avait un côté proprement indécent compte tenu de la situation de notre pays, au regard de la crise sanitaire ; il nous a expliqué qu’il allait faire de la souveraineté nationale et de la souveraineté européenne. C’est contradictoire", relève Marine Le Pen.

Elle estime par ailleurs qu’une souveraineté européenne "n’existe pas, puisqu’il n’y a pas de peuple européen". Concernant la politique du RN, qui souhaite une souveraineté national, Marine Le Pen explique "que ça ne veut pas dire tout faire tout seul".

"Ça veut dire faire avec les autres, en défendant en premier et en toute circonstance ses propres intérêts", détaille-t-elle. Marie Le Pen rappelle par ailleurs "qu’avant l’Union européenne, la France était un pays souverain, et elle commerçait avec le reste du monde. Et je vais même vous dire, elle commerçait plus".